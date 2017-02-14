Вячеслав Буцаев: "Денег нет, поэтому и зарплату не платят"

Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после поражения от ЦСКА (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о ситуации с задержкой зарплаты. Наставник также посетовал на грубые ошибки.

– К сожалению, нам сегодня не удалось набрать очков. Виной тому грубейшие ошибки во втором периоде, которые использовал соперник, – сказал Буцаев.

– С Крикуновым что-то серьезное?

– Не думаю, что это серьезно. В этот перерыв он два дня тренировался. Надеемся, что к следующему матчу все будет нормально.

– Как ситуация с задержкой зарплаты отражается на команде?

– Мы не впервой сталкиваемся с такой ситуацией. Причину знаем. Надеемся, в самое ближайшее время этот вопрос будет закрыт. Есть момент, о котором неоднократно говорил генеральный директор.

– В чем причина?

– Если бы у клуба были деньги – их выплатили бы. Денег нет, поэтому и зарплату не платят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)