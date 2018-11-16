Вуйтек ответил Плющеву. Российский тренер обвинил чеха, что тот подсидел его в "Ак Барсе"

Экс-тренер "Локомотива" и "Динамо" Владимир Вуйтек прокомментировал "СЭ" слова бывшего тренера сборной России и "Ак Барса" Владимира Плющева в интервью Юрию Голышаку и Александру Кружкову.

Он заявил, что в 2003 году Вуйтек провел переговоры за его спиной и пришел на "живое место" в команду из столицы Татарстана. Плющев возглавлял казанский клуб в 2002-2003 годах.

- Мне позволили из руководства "Ак Барса", спросили не хотел ли я работать в этой команде, - сказал Вуйтек. – Я согласился. Я знаю, что Плющев там работал. Но каждый тренер берет ту работу, которую ему предлагают. Мне предложили, я согласился.

- Не думали, что это некрасиво, что приходите на "живое место"?

- Нет, мы с Плющевым об этом говорили, он меня спрашивал об этом. Я ему и сказал, как все было. Я получил предложение и сказал: "Да, я пойду". А как клуб решил ситуацию с Плющевым, это не мое дело. Клуб позволил мне, спросил, хочу ли я работать. Так что считаю, что все было нормально. (Игорь Новиков)