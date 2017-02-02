Вудкрофт оштрафован и дисквалифицирован на один матч за оскорбление судей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод игры регулярного чемпионата "Автомобилист" – "Динамо" (Минск), состоявшейся 1 февраля 2017 года, информирует официальный сайт лиги.

Время – 10.15. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Автомобилиста" Станислава Чистова (№41) наказание по Правилу 521 б (Удар концом клюшки) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.15.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Время – 59.48. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера "Динамо" Крэйга Вудкрофта наказание по Правилу 551 б (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – и согласно п.2.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Кроме того, поскольку Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для Вудкрофта повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного Регламента КХЛ накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.