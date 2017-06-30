Всеволод Сорокин подписал новый контракт со "Спартаком" на два года

Защитник Всеволод Сорокин согласовал новый контракт со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 23-летним игроком носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2019 года.

Предстоящий сезон станет для Сорокина седьмым в составе красно-белых. В минувшем сезоне он провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и забросил две шайбы.