Всеволод Сорокин подписал новый контракт со "Спартаком" на два года

Защитник Всеволод Сорокин согласовал новый контракт со "Спартаком", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 23-летним игроком носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2019 года.
Предстоящий сезон станет для Сорокина седьмым в составе красно-белых. В минувшем сезоне он провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и забросил две шайбы.
Всеволод @Soroka4093 подписал новый контракт со "Спартаком", рассчитанный до 30 апреля 2019 года. Соглашение носит двусторонний характер. pic.twitter.com/PSLlExaCG2– Спартак Москва (@spartak_hc) 30 июня 2017 г.
Дополнительная информация
http://www.spartak.ru/news/novyy-kontrakt-vsevoloda-sorokina-2017/