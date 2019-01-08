"Все, о чем мы просили, ребята выполнили". Воробьев - о разгромной победе СКА над "Автомобилистом"

Главный тренер СКА Илья Воробьев после разгромной победы над "Автомобилистом" (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его подопечные выполнили установку на эту игру.

- С нашей стороны очень хорошая игра. Забили вовремя. Все, о чем мы просили, ребята выполнили. Молодцы, - приводит слова Воробьева официальный сайт СКА. - Убийственный счет? Ну какой убийственный? Сегодня забили, а вообще матчи по-разному складываются. На Дальнем Востоке не было убийственных счетов. От игры к игре – по-разному.

Возможно, сыграл роль настрой. Все же играли с хорошей командой. И начало нам удалось.

СКА занимает 2-е место в Западной конференции, имея в активе 74 очка.

Все о КХЛ - здесь