Все билеты на матч между олимпийской сборной России и Канадой проданы

Все билеты на матч между олимпийской сборной России и командой Канады, который пройдет в рамках Sochi Hockey Open, проданы, сообщает ТАСС, со ссылкой на организаторов турнира.
Встреча пройдет в понедельник в 18.00 по московскому времени в ледовом дворце "Большой" в Сочи, который вмещает 12 тысяч зрителей. Победитель встретится в финале турнира со СКА.
В Sochi Hockey Open участвуют "Сочи", магнитогорский "Металлург", СКА, "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады. Турнир завершится 9 августа.
Дополнительная информация
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сочи (хоккей)
- Куньлунь (хоккей)
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