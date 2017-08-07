Все билеты на матч между олимпийской сборной России и Канадой проданы

Все билеты на матч между олимпийской сборной России и командой Канады, который пройдет в рамках Sochi Hockey Open, проданы, сообщает ТАСС, со ссылкой на организаторов турнира.

Встреча пройдет в понедельник в 18.00 по московскому времени в ледовом дворце "Большой" в Сочи, который вмещает 12 тысяч зрителей. Победитель встретится в финале турнира со СКА.

В Sochi Hockey Open участвуют "Сочи", магнитогорский "Металлург", СКА, "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады. Турнир завершится 9 августа.