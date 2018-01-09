Все билеты на матч КХЛ под открытым небом проданы

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским и минским "Динамо" соберет аншлаг, сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров КХЛ Юриса Савицкаса. Поединок состоится 20 января под открытым небом на катке спорткомплекса вместимостью 8,5 тысячи мест.

- Все билеты на матч на открытом воздухе уже проданы, совершенно точно состоится аншлаг. КХЛ предложила нам провести такой матч, и мы согласились, - сказал Савицкас. - Вместе с КХЛ и мэром города мы организуем эту игру, которая принесет много эмоций для наших зрителей. Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и результатом, для нас сейчас каждый матч важен.

До нынешнего сезона КХЛ не проводила матчей на открытом воздухе. Первая такая игра состоялась 2 декабря в Хельсинки, где "Йокерит" уступил СКА со счетом 3:4. Встреча собрала 17 645 зрителей, став самой посещаемой в истории лиги.