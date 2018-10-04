Все билеты на матч "Авангард" - ЦСКА проданы

Все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ в Балашихе между "Авангардом" и ЦСКА проданы, информирует пресс-служба омского клуба. Игра пройдет в воскресенье.

В пятницу "Авангард" сыграет против рижского "Динамо". На этот матч билеты еще есть.

Напомним, что "Авангард" в этом сезоне проводит домашние матчи на "Арене Балашиха", которая вмещает 5800 зрителей.