Все билеты на матч "Авангард" - ЦСКА проданы

Все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ в Балашихе между "Авангардом" и ЦСКА проданы, информирует пресс-служба омского клуба. Игра пройдет в воскресенье.
В пятницу "Авангард" сыграет против рижского "Динамо". На этот матч билеты еще есть.
Напомним, что "Авангард" в этом сезоне проводит домашние матчи на "Арене Балашиха", которая вмещает 5800 зрителей.
⚡Все билеты на матч с ЦСКА проданы! В воскресенье мощнейшая поддержка нашим "ястребам" обеспечена. Спасибо, Балашиха! ☝Еще есть билеты на завтрашний матч против рижского "Динамо" – там вы тоже нужны на трибунах! Приобретайте здесь 👉 tickets.hawk.ru и в кассах, которые еще работают 🏃 #ВремяАвангарда #ВремяПоддержать