18:10 | Хоккей — КХЛ

Все билеты на матч "Авангард" - ЦСКА проданы

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Все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ в Балашихе между "Авангардом" и ЦСКА проданы, информирует пресс-служба омского клуба. Игра пройдет в воскресенье.

В пятницу "Авангард" сыграет против рижского "Динамо". На этот матч билеты еще есть.

Напомним, что "Авангард" в этом сезоне проводит домашние матчи на "Арене Балашиха", которая вмещает 5800 зрителей.

 

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