Врио губернатора: "Адмирал" обанкротили, чтобы не платить сумасшедшие деньги легионерам"

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко объяснил, почему в отношении ассоциации "Адмирала" была введена процедура банкротства.
- Получилось так, что сейчас существуют два клуба – один с якорем, другой со штурвалом, – цитирует Тарасенко. - В свое время "Адмирал" подписал игроков, которые получали сумасшедшие деньги, даже если они играли неудачно. Из-за контрактов с ними очень тяжело было расстаться, поэтому нам пришлось выводить клуб в банкротство. Например, травмированные легионеры получали хорошие суммы, а сами не играли и находились при этом у себя на Родине. Они нам присылали больничные листы, хотя в состоянии были играть. По факту их во Владивостоке не было, а деньги они получали, причем немаленькие. Чтобы прекратить это безобразие создали новую организацию, собрали боевую молодую команду и хочется, чтобы этот коллектив одерживал победы. Настрой в игре с ХК "Сочи" у ребят был боевой, они действительно сражались, вижу, что хоккеисты бьются на льду. Это радует.
Перед началом этого сезона КХЛ "Адмирал" избавился многомиллионных долгов, зарегистрировав новую фирму под названием АНО ХК "Адмирал ПК". Старая называлась ассоциация ХК "Адмирал", за которой и числятся все долги. Благодаря "рокировке" клуб без проблем попал в список участников Лиги, предоставив финансовые гарантии и заплатив вступительный взнос.
Формально АНО ХК "Адмирал ПК" – это новый "Адмирал", который не имеет никакого отношения к ассоциации ХК "Адмирал". Арбитражным судом Приморья введена процедура банкротства – наблюдение в ассоциации ХК "Адмирал". Главным кредитором выступает Федеральная налоговая служба России, ведомство насчитало долгов у старого "Адмирала" на 128,4 миллиона рублей.