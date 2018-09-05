Врио губернатора: "Адмирал" обанкротили, чтобы не платить сумасшедшие деньги легионерам"

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко объяснил, почему в отношении ассоциации "Адмирала" была введена процедура банкротства.

- Получилось так, что сейчас существуют два клуба – один с якорем, другой со штурвалом, – цитирует Тарасенко. - В свое время "Адмирал" подписал игроков, которые получали сумасшедшие деньги, даже если они играли неудачно. Из-за контрактов с ними очень тяжело было расстаться, поэтому нам пришлось выводить клуб в банкротство. Например, травмированные легионеры получали хорошие суммы, а сами не играли и находились при этом у себя на Родине. Они нам присылали больничные листы, хотя в состоянии были играть. По факту их во Владивостоке не было, а деньги они получали, причем немаленькие. Чтобы прекратить это безобразие создали новую организацию, собрали боевую молодую команду и хочется, чтобы этот коллектив одерживал победы. Настрой в игре с ХК "Сочи" у ребят был боевой, они действительно сражались, вижу, что хоккеисты бьются на льду. Это радует.

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Перед началом этого сезона КХЛ "Адмирал" избавился многомиллионных долгов, зарегистрировав новую фирму под названием АНО ХК "Адмирал ПК". Старая называлась ассоциация ХК "Адмирал", за которой и числятся все долги. Благодаря "рокировке" клуб без проблем попал в список участников Лиги, предоставив финансовые гарантии и заплатив вступительный взнос.

Формально АНО ХК "Адмирал ПК" – это новый "Адмирал", который не имеет никакого отношения к ассоциации ХК "Адмирал". Арбитражным судом Приморья введена процедура банкротства – наблюдение в ассоциации ХК "Адмирал". Главным кредитором выступает Федеральная налоговая служба России, ведомство насчитало долгов у старого "Адмирала" на 128,4 миллиона рублей.