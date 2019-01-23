Врио главы Башкортостана: "Башнефть" подтвердила, что будет финансировать "Салават" в прежнем объеме"

Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров заявил, что "Салават Юлаев" будет финансироваться в прежнем объеме.

– Я сознавал, что с инвестициями в республике плохо, и мне хотелось понять дальнейшую инвестиционную политику компании. И я получил ответ, что имеется серьезная программа инвестирования в республику. В первую неделю после назначения я поехал в "Башнефть", посмотрел уникальные биологические очистные сооружения, которые были сделаны в рамках инвестиционной программы "Башнефти". Поэтому пока вроде слова с делом не расходятся.

"Башнефть" к тому же важный благотворитель, и важно понять, что будет с поддержкой различных проектов. Было подтверждено, что все обязательства будут выполняться, в том числе по финансированию хоккейного клуба "Салават Юлаев", в прежнем объеме. Со стороны "Башнефти" мы видим исключительно высокий уровень вовлеченности в экономические задачи республики и понимание социальной ответственности. Здесь ничего не изменилось. Компанией управляют люди, понимающие государственные задачи. К тому же "Башнефть" – это часть истории республики, поэтому нам бы хотелось, чтобы она развивалась. И это ещё порядка 100 000 человек, которые работают в компании.

Ранее в СМИ проходила информация, согласно которой, финансирование "Салавата" в следующем сезоне могло быть сокращено в два раза.

На текущий момент уфимская команда занимает шестое место в Восточной конференции. В активе подопечных Николая Цулыгина 64 очка в 53 матчах. Следующий матч они сыграют 24 января на выезде с "Куньлунем". Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

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