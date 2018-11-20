Вратарь женской сборной России: "Кто такой Уитни, чтобы так говорить о женщинах? Не нравится – не смотри!"

Голкипер сборной России, красноярской "Бирюсы" и двоюродная сестра экс-капитана мужской сборной России Алексея Морозова – Надежда Морозова в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировала высказывания бывшего американского игрока Райана Уитни о российских девушках.

- Я просто в шоке! - призналась Морозова. - Американки - далеко не красавицы. У всех разные вкусы. Кого ты вообще такой, чтобы так говорить!? Не нравится – не смотри! (Евгений Белоусов)

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