19:18 | Хоккей — КХЛ

Вратарь Юханссон пробил буллит Коваржу в Матче звезд КХЛ

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Вратарь сборной дивизиона Тарасова Ларс Юханссон взялся исполнять буллит в игре за третье место Матча звезд КХЛ против дивизиона Харламова. Голкиперу не удалось переиграть коллегу по амплуа Якуба Коваржа.

Дивизион Харламова победил в серии буллитов со счетом 8:7. 

Ранее в полуфинале Матча звезд против дивизиона Чернышева буллит в составе дивизиона Харламова пробил тренер Зинэтула Билялетдинов. Ему также не удалось забить гол.

 

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