Вратарь Юханссон пробил буллит Коваржу в Матче звезд КХЛ

Вратарь сборной дивизиона Тарасова Ларс Юханссон взялся исполнять буллит в игре за третье место Матча звезд КХЛ против дивизиона Харламова. Голкиперу не удалось переиграть коллегу по амплуа Якуба Коваржа.
"Дай-ка я сам"#KHLAllStar pic.twitter.com/Z3wku1Sxdn– КХЛ (@khl) 20 января 2019 г.
Дивизион Харламова победил в серии буллитов со счетом 8:7.
Ранее в полуфинале Матча звезд против дивизиона Чернышева буллит в составе дивизиона Харламова пробил тренер Зинэтула Билялетдинов. Ему также не удалось забить гол.
Зинэтула Хайдярович, пробьете буллит?#KHLAllStar pic.twitter.com/Ci8YYQqgGH– КХЛ (@khl) 20 января 2019 г.
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