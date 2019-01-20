Вратарь Юханссон пробил буллит Коваржу в Матче звезд КХЛ

Вратарь сборной дивизиона Тарасова Ларс Юханссон взялся исполнять буллит в игре за третье место Матча звезд КХЛ против дивизиона Харламова. Голкиперу не удалось переиграть коллегу по амплуа Якуба Коваржа.

Дивизион Харламова победил в серии буллитов со счетом 8:7.

Ранее в полуфинале Матча звезд против дивизиона Чернышева буллит в составе дивизиона Харламова пробил тренер Зинэтула Билялетдинов. Ему также не удалось забить гол.