Вратарь "Сочи": "Матч против СКА был как финал чемпионата мира"

Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин в интервью "Известиям" считает, что СКА - это флагман российского хоккея. По его словам, матч против армейцев из Санкт-Петербурга (3:2 ОТ) отнял у команды много сил. Напомним, "Сочи" нанес СКА первое поражение в сезоне.

— Эйфории после победы над СКА не было?

— Нет. Конечно, всегда приятно обыгрывать такую команду, как СКА. Это флагман нашего хоккея и нашей лиги. Мы в Питере выложились без остатка, но к следующему матчу с той же серьезностью отнеслись. И сейчас очень недовольны тем, что не удержали победу.

— Много сил и эмоций отнял матч в Санкт-Петербурге?

— Эмоций точно много. Полностью заполненные трибуны и наличие мастеров высокого класса вынуждают вытаскивать из себя всё и даже больше, чем есть внутри.

— Из-за этого вы не дотерпели до конца матча с "Динамо", а потом почти весь овертайм были вынуждены отбиваться?

— Нет, точно не из-за этого. С "физикой" у нас всё в порядке. И "Динамо" — это очень серьезный соперник, против которого выходишь как на последний бой.

— Для вас матч против СКА имел особое принципиальное значение?

— Я не особо вспоминал, что когда-то был в клубе. Принципиальность была в том, чтобы их остановить, попробовать прервать серию поражений. Каждый выходил и бился за партнера, за счет этого и удалось победить. Наверное, по накалу эта игра для нас была как финал чемпионата мира. И команда "Сочи" показала, насколько внутри нее все сплочены.

— Почему вам удалось то, что не получилось у других команд?

— Дело в самоотдаче. Все хоккеисты, включая нападающих, бросались под удары СКА, блокировали броски, а я их страховал, если шайба долетала до наших ворот.