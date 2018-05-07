Вратарь сборной Швеции Нильссон попал в сферу интересов СКА

Как стало известно "СЭ", вратарь сборной Швеции Андерс Нильссон может перейти в СКА. Клуб из Санкт-Петербурга ищет голкипера взамен ушедшего в "Эдмонтон" финна Микко Коскинена. В прошедшем сезоне Нильссон выступал за "Ванкувер". Его контракт с клубом действует еще один год. Однако "Кэнакс", которых не устраивает игра шведа, готовы расторгнуть соглашение по обоюдному согласию, если голкипер получит хорошее предложение из Европы.

Ранее 28-летний вратарь уже выступал в КХЛ, проведя сезон 2014/15 в "Ак Барсе"​, с которым дошел до финала Кубка Гагарина.