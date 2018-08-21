Вратарь "Авангарда" Ряме проходит комплекс восстановительных мероприятий

Голкипер "Авангарда" Карри Ряме начал комплекс восстановительных мероприятий, который займет около шести месяцев, информирует официальный сайт омского клуба. Ранее "СЭ" сообщал, что финн получил травму крестообразных связок колена на Кубке Губернатора Челябинской области.

- По ходу матча с "Магниткой" на предсезонном турнире в Челябинске наш вратарь Карри Ряме почувствовал боль в ноге, после чего покинул площадку, - цитирует президента "Авангарда" Максима Сушинского официальный сайт клуба. - Обследование, проведенное в Германии, привело к неутешительному диагнозу: травма колена. Хоккеист уже прооперирован и начал комплекс восстановительных мероприятий, который займет около шести месяцев. Желаем нашему вратарю скорейшего выздоровления, клуб сделает все для того, чтобы процесс лечения и восстановления проходил на самом высоком уровне.

Напомним, что хоккеист вернулся в омский клуб в этом году. Ранее он выступал за "Авангард" с 2009 по 2013 год.