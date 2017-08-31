Впервые в КХЛ в одном матче забили 10 игроков одной команды

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" - "Сочи" (11:3) войдет в историю лиги. Впервые в истории КХЛ голы в одном матче забили десять разных игроков одной команды.
В составе уфимцев отличились Игорь Макаров, Теему Хартикайнен, Артем Федоров, Денис Кокарев, Александр Логинов, Филип Ларсен, Линус Умарк, Евгений Бодров, Энвер Лисин (на его счету дубль) и Евгений Коротков.
11:3 – @hcsalavat дома побеждает ХК "Сочи"! #СЮЛСОЧ pic.twitter.com/Mg6fnroK7G– КХЛ (@khl) 31 августа 2017 г.
- Салават Юлаев
- Игорь Макаров (хоккей)
- Денис Кокарев
- Энвер Лисин
- Евгений Бодров
- Александр Логинов (биатлон)
- Сочи (хоккей)
- Линус Умарк
- Евгений Коротков
- Теему Хартикайнен
- Филип Ларсен
- Артем Федоров
Материалы других СМИ