Впервые в КХЛ в одном матче забили 10 игроков одной команды

Матч регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" - "Сочи" (11:3) войдет в историю лиги. Впервые в истории КХЛ голы в одном матче забили десять разных игроков одной команды.

В составе уфимцев отличились Игорь Макаров, Теему Хартикайнен, Артем Федоров, Денис Кокарев, Александр Логинов, Филип Ларсен, Линус Умарк, Евгений Бодров, Энвер Лисин (на его счету дубль) и Евгений Коротков.