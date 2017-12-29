"Впереди новый год, новые возможности". Что сказал Скабелка перед отставкой из "Авангарда"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка, который сегодня был отправлен в отставку, поблагодарил игроков за проявленный характер в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (2:3 ОТ). Кроме того, он поздравил болельщиков с предстоящими праздниками.

– Соперников с победой. Команду могу поблагодарить за характер, отыгрались с 0:2. Были моменты, чтобы забить в основное время. Но нервозность при начале атаки, при контроле шайбы – много невынужденных потерь. И ошибка в овретайме, как и в прошлой игре, не дала нам возможности побороться за победу. Но команда сражалась. Хочу поблагодарить всех болельщиков, поздравить с наступающим новым годом. Этот год мы закончили не так, как хотели. Но впереди новый год, новые возможности. Выезд будет достаточно сложный – на Дальний Восток и в Китай. И там мы не имеем права оступаться. И так много потеряно очков. Будем готовиться.

– В начале овертайма вы выпустили против скоростного звена Секстона более медлительных игроков. Это была тактическая ошибка или замысел?

– Стась вышел на вбрасывание, он у нас неплохо играет в этом компоненте. Мы хотели выиграть первое вбрасывание. В прошлом матче мы проиграли его и не смогли даже до шайбы дотронуться, проиграли. Андрей должен был выиграть вбрасывание, смениться и провести время в атаке. Не получилось.

– Почему не играл Чудинов?

– Такое приняли решение. Травмы у него нет.

– Четыре очка в домашней серии – в чем основная причина такой игры?

– Все эти игры, за исключением матча с "Югрой", были проиграны в упорной борьбе, в одну шайбу, дважды в овертайме. Реализация не очень хорошая и из-за этого есть какая– то неуверенность. Но ребята сражаются, бьются. Но надо и моменты использовать. И игру в большинстве не могли мы использовать в этих играх. Нет одной причины.

– Как оцените игру новичков?

– Щегольков – быстрый мальчишка, думаю, освоится в команде и добавит. Хохлов мы тоже знаем, что может сыграть в большинстве. Ребята молодые. Сложно с листа приехать и сыграть на высоком уровне. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

"Авангард" отправил в отставку главного тренера Скабелку