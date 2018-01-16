17:39 | Хоккей — КХЛ

Возгорание на "Фетисов Арене" во Владивостоке не нанесло серьезного ущерба

"Фетисов Арена". Фото Юрий КУЗЬМИН, photo.khl.ru
"Фетисов Арена". Фото Юрий КУЗЬМИН, photo.khl.ru

В техническом помещении домашней арены "Адмирала" произошло возгорание. Генеральный директор клуба Сергей Сошников отметил, что ничего страшного не случилось, пострадавших нет.

– Ничего страшного не произошло, просто в щитке заплавились провода, – цитирует "РИА Новости" Сошникова. – За 7 минут проблема была решена, на объекте все были на местах в тот момент. Про ущерб арене речи не идет, никто не пострадал, это в техническом помещении произошло во время матча любительских команд.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20180116/1131210183.html

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Материалы других СМИ
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