Возгорание на "Фетисов Арене" во Владивостоке не нанесло серьезного ущерба

В техническом помещении домашней арены "Адмирала" произошло возгорание. Генеральный директор клуба Сергей Сошников отметил, что ничего страшного не случилось, пострадавших нет.

– Ничего страшного не произошло, просто в щитке заплавились провода, – цитирует "РИА Новости" Сошникова. – За 7 минут проблема была решена, на объекте все были на местах в тот момент. Про ущерб арене речи не идет, никто не пострадал, это в техническом помещении произошло во время матча любительских команд.