Возбуждено уголовное дело после кражи экипировки "Автомобилиста"

По факту кражи в Нижнем Новгороде клюшек и коньков у хоккеистов "Автомобилиста" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража", информирует Znak.com. Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают несколько версий, но пока не раскрывают их в интересах следствия.

Напомним, что у клуба в Нижнем Новгороде украли почти все ценное – клюшки, коньки, питание. Рок Тичар, Алексей Михнов и Михал Чайковски не смогли сыграть в Кубке губернатора Нижегородской области с "Ак Барсом" (3:4), поскольку не удалось найти форму подходящих размеров. "Автомобилист" оценил украденную экипировку в 900 тысяч рублей.

"Автомобилист" обокрали в Нижнем Новгороде //

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