Войтек Вольски: "Забил шайбы я, но все сделал Мозякин"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Войтек Вольски поблагодарил своего партнера Сергея Мозякина за две голевые передачи в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ с "Ак Барсом". Команда Вольского выиграла 4:3, а сам он забил две шайбы.

– Я забил, но все сделал Сергей Мозякин. Обычно победные голы забивает он, – цитирует "Р-Спорт" Вольского. – Мне повезло, что сегодня он играл на меня. Он великолепный игрок. Мы отлично играли в меньшинстве. Отлично сыграл вратарь, игроки ловили шайбы на себя. Это одна из сильных сторон нашей команды сейчас.