02:48 | Хоккей — КХЛ

Войтек Вольски: "Забил шайбы я, но все сделал Мозякин"


Нападающий магнитогорского "Металлурга" Войтек Вольски поблагодарил своего партнера Сергея Мозякина за две голевые передачи в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ с "Ак Барсом". Команда Вольского выиграла 4:3, а сам он забил две шайбы.

– Я забил, но все сделал Сергей Мозякин. Обычно победные голы забивает он, – цитирует "Р-Спорт" Вольского. – Мне повезло, что сегодня он играл на меня. Он великолепный игрок. Мы отлично играли в меньшинстве. Отлично сыграл вратарь, игроки ловили шайбы на себя. Это одна из сильных сторон нашей команды сейчас. 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180317/1134182833.html

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!