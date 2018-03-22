Войтек Вольски: "У "Ак Барса" все четыре пятерки хороши"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Войтек Вольски прокомментировал итоги четвертого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против "Ак Барса" (2:3, 1-3). Форвард отметил важность игры в средней зоне, из-за которой возникают проблемы с продолжением атакующих действий команды.

- "Ак Барс" - очень хорошая команда. Солидно играют, - заявил Вольски. - Все четыре пятерки хороши, забивают в большинстве. У нас тоже получилось забить в большинстве, но нам надо лучше играть "пять на пять".

- Казанцы забивают первыми в каждом из четырех матчей. Может быть, это основная причина неудач?

- Я точно не уверен сказать, почему так происходит, так как мы выходим играть сосредоточенными, а сама игра с самого начала довольно интенсивная.

- Что необходимо улучшить для победы в следующей игре?

- Нужно быть лучше при игре "пять на пять". У нас есть проблемы с игрой в средней зоне. Мы вбрасываем им шайбу в зону, а они уже ждут всей пятеркой. Нужно вернее входить в чужую зону, применять форчекинг и скорость. (Юрий ШИРИНКИН)