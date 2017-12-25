Войтек Вольски: "Провели два неплохих периода, но против СКА надо играть 60 минут"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Войтек Вольски после поражения от СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ сказал, что его команда должна больше фокусироваться. Форвард отметил, что "Магнитке" необходимо прибавлять.

– "Металлург" отлично провел первые два периода, но в третьем удержать такой же темп не удалось. В чем было дело?

– Против такой команды, как СКА, ты должен играть все 60 минут, – цитирует официальный сайт магнитогорского "Металлурга" Вольски. – Да, мы провели неплохие два периода, во втором у соперника были и вовсе отличные шансы. Кажется, что мы движемся в правильном направлении, но нужно чуть-чуть больше сфокусироваться, и уверен, что мы сможем использовать все голевые шансы, которые у нас есть. Конечно, сопернику нельзя давать шанс за шансом – когда-нибудь они да забьют. Я рад, как мы работали сегодня, но нужно еще прибавить.

– Что нужно изменить к следующей игре?

– Сфокусироваться. Думаю, пару раз были моменты, когда затягивали смены, сделали пару ошибок. Сопернику не нужно давать шансов и плотно сыграть весь матч.