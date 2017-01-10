Войтек Вольски: "Произнес несколько молитв перед операцией"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Войтек Вольски в своем твиттере сообщил, что сегодня перенесет операцию на шее. Повреждение 30-летний хоккеист получил еще в октябре, неудачно ударившись о борт, сломав два позвонка и получив ушиб спинного мозга. В текущем сезоне канадец провел 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (5+5) очков.

– Отправляюсь к хирургу, чтобы вылечить один из переломов на шее, – написал Вольски. – Уже произнес несколько молитв, и буду надеяться, что у моих врачей твердые руки.