Войтек Вольски: "Помню, как влетел головой в борт, не мог пошевелить ни руками, ни ногами, и подумал, что меня парализовало"

Канадский форвард "Куньлуня" Войтек Вольски, который чуть не закончил спортивную карьеру из-за повреждения, полученного в прошлом сезоне, в интервью "СЭ" рассказал о первых впечатлениях после получения той травмы. Инцидент произошел 10 октября прошлого года на 48-й минуте матча с "Барысом". Игрок после удара о борт сломал 4-й и 7-й позвонки.

- Я помню, как влетел головой в борт, - рассказал Вольски. - В первые секунд тридцать или около того у меня был спинальный шок. Я не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Сразу подумал, что меня парализовало. Стало очень страшно. Я ничего не чувствовал, тщетно пытаясь заставить тело меня слушаться, а хотелось хоть какой-то реакции. Очень тревожный был момент. Но вскоре смог почувствовать пальцы ног, испытав огромное облегчение. Когда меня доставили в больницу, мне было очень больно, зато я мог шевелить всеми частями тела. Подумал тогда, что все должно быть в порядке. Рентген, правда, показал, что я ошибался: после него мне сказали, что я сломал шею в двух местах. "И что все это значит?" – только и мог я из себя выдавить. То еще приключение. (Игорь ЕРОНКО)

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