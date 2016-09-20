Войтек Вольски: "Металлург" знает, что значит играть с умом"

Нападающий "Металлурга" Войтек Вольски после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Слованом" (4:2) подчеркнул, что команда была заряжена на победу и имела много моментов в первом периоде, многие из которых не удалось реализовать. По словам форварда, "Магнитке" предстоит подтянуть стабильность в выездных матчах.

– Мы играли неплохо, – приводит официальный сайт "Металлурга" слова Вольски. – Мы вышли заряженными, с самого начала имели много моментов, но не смогли их использовать, а вот соперник смог. Пришлось сравнивать. И все же ребята не остановились, Сергей Мозякин получил болезненный удар, но вернулся на лед и забил важнейший гол. Мы рады победе.

– Что случилось в конце первого периода, когда "Слован" забросил две шайбы, которые не следовали логике матча?

– Это происходит уже пару игр. С тем же "Трактором", например. У нас есть масса моментов, но мы не забиваем. Из-за этого игра идет немного не по плану. А соперники забивают удачливые шайбы, необязательные. Такое бывает. Но мы не сдаемся.

– Вы забиваете в последних матчах. Можно сказать, что вы набрали отличную форму?

– Да. Наверное, можно сказать, что я вернулся рановато после травмы. Может быть, стоило немного подождать. Но я чувствую себя лучше изо дня в день, тренируюсь, работаю в зале, это все помогает. Ну и играю сейчас с Сергеем и Яном, они отличные партнеры.