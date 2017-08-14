Войтек Вольски: "Хирурги вставили титановую пластину и закрепили сломанные кости"

Канадский форвард "Куньлуня" Войтек Вольски, который чуть не закончил спортивную карьеру из-за повреждения, полученного в прошлом сезоне, в интервью "СЭ" рассказал о восстановлении после травмы. Инцидент произошел 10 октября прошлого года на 48-й минуте матча с "Барысом". Игрок после удара о борт сломал 4-й и 7-й позвонки.

- Когда смог встать на ноги – отправился из Магнитогорска домой, в Торонто, - отметил Вольски. - Пару месяцев провел под наблюдением врачей, не снимая с шеи шины, напоминающей большой воротник. Доктора надеялись, что кости срастутся и операция не потребуется, но этого не произошло. Так что в январе пришлось лечь на хирургический стол. Мне должны были вставить титановую пластину и закрепить сломанные кости. Ну а дальше, в следующие два месяца, я потихоньку начал заниматься реабилитацией: помимо обычной физиотерапии в ход шли аккупунктура, хиропрактика и все, что в принципе могло помочь.

В Канаде было много свободного времени, но я быстро нашел, чем заняться. Думал ведь, что придется завершить карьеру. Поэтому размышлял о будущем, раздумывал, чем заняться. Пошел в школу и университет. Рассматривал различные возможности ведения бизнеса. Старался вникать в какие-то текущие дела. Все это было очень необычно. Ведь за последние лет 13 я никогда не проводил в Торонто больше двух месяцев.(Игорь ЕРОНКО)

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