Войтех Полак: "Приятно, что забил "Салавату" решающий гол"

Форвард "Северстали" Войтех Полак заявил, что игра его команды изменилась после первой пропущенной шайбы от "Салавата Юлаева" (3:2 ОТ), и отметил, что причиной положительного результата стала командная игра. Это поражение стало уже седьмым кряду для "Салавата", клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь" идет на 12-й строчке "Запада".

– Первый пропущенный гол нас подстегнул, мы начали играть более активно, как одна единая команда, – цитирует сайт "Северстали" Полака. – И это привело к результату. Приятно, что в овертайме удалось забить решающий гол, но все это благодаря хорошим действиям моих партнеров. Вовченко сделал великолепный пас, который мне оставалось только реализовать.