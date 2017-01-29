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Войтех Полак: "Приятно, что забил "Салавату" решающий гол"

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Форвард "Северстали" Войтех Полак заявил, что игра его команды изменилась после первой пропущенной шайбы от "Салавата Юлаева" (3:2 ОТ), и отметил, что причиной положительного результата стала командная игра. Это поражение стало уже седьмым кряду для "Салавата", клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь" идет на 12-й строчке "Запада".

– Первый пропущенный гол нас подстегнул, мы начали играть более активно, как одна единая команда, – цитирует сайт "Северстали" Полака. – И это привело к результату. Приятно, что в овертайме удалось забить решающий гол, но все это благодаря хорошим действиям моих партнеров. Вовченко сделал великолепный пас, который мне оставалось только реализовать.

Дополнительная информация

http://severstalclub.ru/Press/severstalclub/40519/1/

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