Войтех Мозик: "Не могу быть счастливым из-за количества набранных очков"

Защитник "Витязя" Войтех Мозик отметил, что третье место в списке лучших бомбардиров команды его не радует в отсутствие побед у команды в чемпионате КХЛ. Подмосковный клуб проиграл 8 из 9 последних матчей и занимает 11-е место в Западной конференции.

– Все наши поражения идут в одну-две шайбы, это не какие-то провальные игры, крупно мы уступили только московскому "Динамо", – цитирует "Р-Спорт" Мозика. – Просто нужно забивать больше, чем один-два гола, а для этого нужно больше моментов, больше бросков. Считаю, что адаптировался к игре в КХЛ, все нормально идет, но я не могу быть счастливым из-за количества набранных очков. У команды спад, голы и очки не радуют, когда нет побед.

Мы хорошо начали сезон, а сейчас не можем выиграть никак, мы должны добавлять. Конечно, не хватает в атаке Максима Афиногенова, это лидер команды. Он должен сыграть в следующих матчах, но и без него мы должны были справляться, брать очки.