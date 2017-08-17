Войтех Мозик: "Для меня важно сыграть за сборную Чехии на Играх-2018"

Защитник "Витязя" Войтех Мозик отметил, что хочет сыграть на Олимпийских играх-2018 за сборную Чехии. Он также добавил, что отказ НХЛ от участия в турнире открывает возможности перед хоккеистами из Европы.

– Отказ НХЛ от участия в Играх открывает большие возможности для играющих в Европе ребят, – приводит "Р-Спорт" слова Мозика. – Для меня важно сыграть за сборную Чехии в Пхенчхане, посмотрим, смогу ли я проявить себя. Я хорошо общаюсь с тренером сборной Ярославом Шпачеком, он говорит, что у меня есть хорошие шансы попасть в сборную.

Напомним, Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.