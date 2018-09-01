Войнов порвал ахилл. Российские клубы не рассматривают его кандидатуру

Защитник Вячеслав Войнов пока не ведет переговоры ни с одним клубом, так как порвал ахилл. Это вторая подобная травма игрока за последнее время.

В этот раз ему понадобится на восстановление месяц и потому российские клубы сейчас не рассматривают его кандидатуру. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

Ранее сообщалось, что на 28-летнего Войнова претендует "Авангард" и "Ак Барс".

Напомним, НХЛ дисквалифицировала игрока по причине заведенного на него дела о домашнем насилии. 2 июля суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений, что позволило ему получить рабочую визу. НХЛ свой вердикт по участию игрока в лиге до сих пор не вынесла.