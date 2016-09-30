Защитник Вячеслав Войнов подписал новый контракт со СКА, информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на 2 года. Отмечается, что соглашение 26-летнего игрока с клубом является односторонним. В нынешнем сезоне Войнов провел 15 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков.

Войнов стал игроком СКА в 2015 году. Ранее он выступал за "Лос-Анджелес", с которым дважды завоевал Кубок Стэнли, а затем покинул в результате скандала и судебного разбирательства. Защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в составе сборной России.