12:40 | ХОККЕЙ — КХЛ

Войнов подписал новый контракт со СКА

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Защитник Вячеслав Войнов подписал новый контракт со СКА, информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на 2 года. Отмечается, что соглашение 26-летнего игрока с клубом является односторонним. В нынешнем сезоне Войнов провел 15 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков.

Войнов стал игроком СКА в 2015 году. Ранее он выступал за "Лос-Анджелес", с которым дважды завоевал Кубок Стэнли, а затем покинул в результате скандала и судебного разбирательства. Защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в составе сборной России.

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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MAYERICK

mkv вот и всё... сразу было понятно, что его заокеанская карьера закончена ещё в прошлом году, а если он захочет переехать, то сосиска удавит его бабками... ______________________________________________________________ Ему платят деньгами от Башнефти и Россетей.....

13:20

mkv

вот и всё... сразу было понятно, что его заокеанская карьера закончена ещё в прошлом году, а если он захочет переехать, то сосиска удавит его бабками...

13:15

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