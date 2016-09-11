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Войнов назвал сообщения о ДТП клеветой

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Защитник СКА Вячеслав Войнов назвал клеветой информацию о ДТП. По данным СМИ, сегодня игрок попал в аварию на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

"Сообщения о ДТП с участием защитника СКА Вячеслава Войнова не соответствуют действительности. Сегодня игрок принимал участие в утренней тренировке команды, а сейчас вместе с семьей находится на благотворительном мероприятии. Сам Вячеслав прокомментировал сообщение так: "Это клевета. По этому вопросу обращусь к юристу", - говорится в заявлении в официальном твиттере СКА.

Дополнительная информация

https://twitter.com/hcSKA/status/774933873209774081

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