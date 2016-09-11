Войнов назвал сообщения о ДТП клеветой

Защитник СКА Вячеслав Войнов назвал клеветой информацию о ДТП. По данным СМИ, сегодня игрок попал в аварию на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

"Сообщения о ДТП с участием защитника СКА Вячеслава Войнова не соответствуют действительности. Сегодня игрок принимал участие в утренней тренировке команды, а сейчас вместе с семьей находится на благотворительном мероприятии. Сам Вячеслав прокомментировал сообщение так: "Это клевета. По этому вопросу обращусь к юристу", - говорится в заявлении в официальном твиттере СКА.