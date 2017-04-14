19:31 | ХОККЕЙ — КХЛ

Восстановление Да Косты займет около недели

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Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон заявил, что форвард ЦСКА Стефан Да Коста точно не примет участия в товарищеской встрече против России в субботу. Хоккеист получил травму руки по ходу первой игры между командами, в которой французы одержали победу в овертайме со счетом 1:0.

– В субботу Да Коста точно не сыграет, когда он вернется в строй, сказать сложно, – цитирует "Р-Спорт" Хендерсона. – Главное, что травма оказалась не столь серьезной, как сначала казалось. Мы не будем форсировать его возвращение, важнее всего подвести его в оптимальной форме к чемпионату мира в мае. Думаю, по меньшей мере пять-семь дней покоя ему сейчас потребуется.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170414/1119058944.html

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