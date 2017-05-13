Восемь игроков перешли в "Локомотив" в результате обменов

Восемь игроков из команд ВХЛ и КХЛ перешли в "Локомотив" в результате обменов, и за каждого из них железнодорожники отдали денежную компенсацию, информирует пресс-служба КХЛ. Из "Лады" был выменян нападающий Александр Мокшанцев (1995), из "Северстали" – защитник Дмитрий Юшкевич (1997), из ХК "Рязань" (ВХЛ) – нападающие Иван Петраков (1994) и Андрей Чванчиков (1996), а также защитники Алексей Турчанинов (1996) и Роман Хисамутдинов (1996), из "Молота-Прикамье" (ВХЛ) – нападающие Алексей Кулагин (1994) и Александр Лебедев (1994).

Кроме того, в результате обмена между "Торпедо" и "Металлургом" в Магнитогорск поехал защитник Дмитрий Шуленин (1995), а в Нижний Новгород отправился защитник Павел Медведев (1995) (вчера "Магнитка" выменяла его у "Амура") плюс денежная компенсация. Кроме того, "Северсталь" в обмен на денежную компенсацию отдала в ХК "Сочи" защитника Илью Хохлова (1994).

Также состоялся обмен между "Нефтехимиком" и ЦСКА. "Армейцы" получили защитника Дмитрия Огурцова (1994), а Нижнекамск – права на шведского нападающего Симона Хьяльмарссона (1989).

Два игрока 12 мая разорвали контракты со своими клубами по соглашению сторон. Это нападающий Сергей Барбашев (1992), выступавший за "Адмирал", и защитник Дмитрий Воробьев (1985), защищавший цвета "Салавата Юлаева".

"Сибирь" подписала соглашение с нападающим Евгением Новоселовым (1997) – неограниченно свободным агентом, у которого ранее завершился контракт с "Южным Уралом" (ВХЛ). "Амур" заключил двусторонний контракт на один год с нападающим Семеном Бабинцевым (1994), последним его клубом был "Литвинов" из Чехии.

Односторонний контракт на три года заключили "Автомобилист" и защитник Денис Бодров (1986). Бодров этой весной стал неограниченно свободным агентом после завершения соглашения с "Салаватом Юлаевым". Интересно, что по ходу нынешнего межсезонья было заключено всего два трехлетних односторонних контракта – этот и контракт Михаила Пашнина (1989) с ЦСКА.