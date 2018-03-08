Воронин вернулся в состав "Спартака" на матч с ЦСКА, капитаном будет Хохлачев

Форвард Артем Воронин вошел в состав "Спартака" на четвертый матч 1/8 финала Кубка Гагарина против ЦСКА, сообщает "Р-Спорт". Нападающий пропустил две предыдущие игры серии против армейцев.

Защитники красно-белых Дмитрий Калинин и Кирилл Кольцов не попали в заявку на предстоящую игру. Оба игрока в плей-офф выступают с одинаковым показателем полезности - "-2" (Калинин - в трех матчах, Кольцов - в двух). В качестве капитана "Спартака" Калинина заменит Александр Хохлачев.

Напомним, после трех игр серии "Спартак" проигрывает со счетом 0-3. Четвертая игра состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА