Воробьев – о матче со "Спартаком": "Это будет игра за 15 очков"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев считает следующий матч регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" ключевым в борьбе за попадание в плей-офф. По словам специалиста, это будет игра за 15 очков.

– Все мои мысли уже сейчас связаны со следующим матчем со "Спартаком". Это будет игра не за три очка, а за пятнадцать, – приводит ТАСС слова Воробьева. – Соперник очень серьезный. Нужно выходить, биться и побеждать – другого пути у нас нет.

Динамовцы благодаря победе над "Куньлунем" (5:2) догнали по очкам "Спартак", но провели на матч больше и остались на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые располагаются на восьмой позиции.

Напомним, что "Динамо" принимало участие во всех розыгрышах Кубка Гагарина в истории. "Спартак" не попадал в плей-офф с сезона-2010/11.