Воробьев - о матче с "Амуром": "Динамо" возвращается в Москву с хорошим настроением"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (2:1 Б) отметил, что у его команды проблема с реализацией голевых моментов. Специалист также добавил, что динамовцы с хорошим настроением возвращаются в Москву.

– Интересный матч получился, много было моментов, – цитирует клубная пресс-служба Воробьева. – Мы сыграли, как и хотели, строго в обороне и на контратаках. Вратарь "Амура" играл здорово. Хорошо, что смогли повести в счете и жаль, что не дотерпели. Возвращаемся в Москву с хорошим настроением.

– Довольны ли игрой в атаке сегодня?

– Много создаем, но мало забиваем. Чтобы выигрывать матчи спокойно, надо больше забивать.

– С чем связано малое количество бросков в створ в третьем периоде?

– Мы хотели сыграть строго. Игра шла до гола. Оно практически так и получилось.