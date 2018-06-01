Воробьев - новый главный тренер СКА

СКА сформировал новый тренерский штаб команды во главе с Ильей Воробьевым, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на два года.

Помогать Воробьеву будут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Кроме того, работу в питерском клубе продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, тренер по общей физической подоготовке Юрий Жданов и тренер по ИФП Денис Коротышев. Ларс Юханссон займет пост тренера-методиста.

Напомним, что Воробьев сменил на посту главного тренера СКА Олега Знарка, который руководил командой с 2016 года. В прошлом сезоне питерские армейцы уступили в финале Западной конференции ЦСКА (2-4). Ранее Воробьев тренировал магнитогорский "Металлург".

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