Воробьев не станет ничего кардинально менять в СКА в отсутствие Знарка

Петр Воробьев, на время Кубка мира заменяющий на посту главного тренера СКА Олега Знарка, не собирается вносить кардинальные изменения в игру команды. На данный момент специалист занят в сборной России, которая продолжает подготовку к Кубку мира.

"Говорить о том, что я что-то кардинальное внесу в течение месяца, не стоит, - приводит ТАСС слова Воробьева. - Во-первых, этого нельзя делать, потому что нужно придерживаться тех схем, которые есть в команде. Легко все разрушить, а создать сложнее. Другое дело, что команда сейчас на ходу, с Олегом Валерьевичем мы обменивались мнениями, рабочие моменты всегда возникают".

В текущем сезоне наибольшее количество шайб СКА пропустил в домашнем матче с "Ак Барсом", уступив по буллитам со счетом 5:6.

"После "Ак Барса" тренерский штаб разобрался в чем причина. С одной стороны, все не ожидали такого крупного результата, с другой - Шестеркин первый матч сыграл. Ту игру можно считать как исключение из правил, потом много не пропускали", - отметил он.

Свою работу во главе СКА на время отсутствия Знарка Воробьев назвал временным явлением. "У меня есть контракт с клубом Высшей хоккейной лиги, где есть свои задачи, которые нужно решать. А потом посмотрим, что будет", - подчеркнул он.