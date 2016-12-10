Вопрос с возвращением Новотны в "Трактор" решился во время матча с "Амуром"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев отметил, что история возвращения нападающего Иржи Новотны в челябинскую команду была очень сложной. По его словам, клуб самым внимательным образом изучил все возможности нового контракта с чешским форвардом, предварительно обсудив это с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным.

- История возвращения Новотны в "Трактор" была очень сложной, поэтому в СМИ была противоречивая информация, мы не хотели раньше времени раскрывать карты, - приводит пресс-служба челябинского клуба слова Губарева. - И в то же время, самым внимательным образом изучали все возможности нового контракта с нападающим, разумеется, предварительно обсудив это с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным. Мы проверили физические кондиции Новотны, провели все необходимые тесты, убедились, что он в порядке. Вопрос с возвращением игрока решился во время матча с "Амуром".

Мы рады вновь приветствовать Иржи в "Тракторе". Надеемся, что он придаст команде еще больше уверенности в собственных силах и серьезно поможет нам в этом сезоне.