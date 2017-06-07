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Вольски приступил к тренировкам после перелома позвоночника


Нападающий "Магнитки" Войтек Вольски сообщил, что приступил к тренировкам после травмы позвоночника, которую он получил в октябре прошлого года. Игрок в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" неудачно влетел в борт, из-за чего получил перелом двух позвонков и ушиб спинного мозга.

"Невероятно вернуться на лед и готовиться к новому сезону КХЛ", - написал Вольский в Интсаграме.

Отметим, Вольски провел 19 матчей в прошлом сезоне, в которых набрал 7 (2+5) очков. Всего в КХЛ на его счету 179 игр и 138 (65+73) очков.

 

Amazing to be back on the ice getting ready for the upcoming season in the @khl @sk8onhockey #hockey #khl

Публикация от Wojtek Wolski (@wojtekwolski) Июн 6 2017 в 2:52 PDT

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