Вольски приступил к тренировкам после перелома позвоночника

Нападающий "Магнитки" Войтек Вольски сообщил, что приступил к тренировкам после травмы позвоночника, которую он получил в октябре прошлого года. Игрок в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" неудачно влетел в борт, из-за чего получил перелом двух позвонков и ушиб спинного мозга.

"Невероятно вернуться на лед и готовиться к новому сезону КХЛ", - написал Вольский в Интсаграме.

Отметим, Вольски провел 19 матчей в прошлом сезоне, в которых набрал 7 (2+5) очков. Всего в КХЛ на его счету 179 игр и 138 (65+73) очков.