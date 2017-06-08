Вольски объявил о переходе в "Куньлунь"

Канадский нападающий Войтек Вольски в своем Твиттере объявил о переходе в "Куньлунь". 31-летний хоккеист подписал с китайским клубом контракт на два года.

Напомним, что последние два сезона Вольски выступал за магнитогорский "Металлург", а до этого – два года в "Торпедо". Всего в КХЛ на его счету 155 (70+85) очков в 214 матчах. В дебютном сезоне-2016/17 "Куньлунь" занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и проиграл магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1-4 в серии в первом раунде Кубка Гагарина.