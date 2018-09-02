Внук Билялетдинова дебютирует за ЦСКА в Челябинске

В официальном твиттере ЦСКА опубликован состав на стартовый матч сезона с "Трактором".

Седьмым защитником заявлен 18-летний Александр Романов, который является внуком главного тренера "Ак Барса" Зинэтулы Билялетдинова. Полностью состав московских армейцев на игру в Челябинске выглядит следующим образом:

Сорокин (Юханссон). Телегин - Андронов - Калинин, Пашнин - Блажиевский. Капризов - Вей - Григоренко, Дальбек - Робинсон. Слепышев - Шалунов - Попов, Нестеров - Марченко. Скотт - Светлаков - Окулов, Романов.

В запасе остались защитники Кирилл Воробьев, Андрей Ермаков, Никита Макеев, Михаил Науменков, Артем Чмыхов, а также форварды Павел Карнаухов, Никита Попугаев, Сергей Толчинский и Янник Хансен.