Власти Петербурга выделили землю для арены СКА

Сегодня состоялось заседание правительства Санкт-Петербурга, на котором было принято решение выделить земельный участок для строительства новой арены СКА, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что новый стадион будет рассчитан на 20 тысяч зрителей и будет расположен рядом с Московским парком Победы.

"10 мая на заседании правительства Петербурга принято решение о предоставлении СКА земельного участка по адресу проспект Юрия Гагарина, 53. Площадь участка составляет 33,5 тысячи квадратных метров. На этом месте по предварительному проекту будут построены две ледовые арены (с трибунами на две тысячи человек и без трибун) и другая сопутствующая инфраструктура.

При этом 20-тысячный стадион планируется возвести на смежном участке. На сегодняшний день проект находится в начальной стадии разработки, объем инвестиций и сроки строительства станут известны позднее", – говорится в сообщении на сайте СКА.

Напомним, что на данный момент клуб выступает в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, который вмещает 12 300 зрителей.