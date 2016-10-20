14:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

Власти Башкирии попросили спонсора о сохранении поддержки "Салавата"

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Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным попросил сохранить на прежнем уровне поддержку "Салавата Юлаева". На данный момент спонсорскую поддержку клуба осуществляет "Башнефть".

На 2016 год компанией было запланировано финансирование в районе 2,5 миллиарда рублей на "Салават Юлаев" и линейку башкирского хоккея.

- Во время встречи с Игорем Сечиным я заострил внимание на том, что "Салават Юлаев" - бренд нашей республики. Поэтому поддержка останется как минимум на прежнем уровне, - приводит ТАСС слова Хамитова. - Будем стараться увеличить ее за счет более эффективной работы компании.

Напомним, ранее "Роснефть" закрыла сделку по покупке у государства 50,08 процентов акций "Башнефти" за 329,7 миллиарда рублей. 25 процентов плюс 1 акция принадлежит Башкирии.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3720318

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