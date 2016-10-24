Владивосток хочет провести Матч звезд КХЛ 2018 года

Владивосток хочет принять Матч звезд КХЛ в ближайшие два года. Об этом сообщил генеральный директор "Адмирала" Илья Спокойнов. Матч звезд КХЛ-2017 пройдет в Уфе с 21 по 22 января. Первое подобное мероприятие прошло 10 января 2009 года на Красной площади в Москве.

- В разговоре с руководством КХЛ мы заявили, что готовы принять Матч звезд, - цитирует Спокойнова официальный сайт клуба. - Надеюсь, в 2018 году у нас получится это сделать. Ни отказа, ни подтверждения от лиги у нас нет, но мы уже подали заявку.