Владислав Третьяк: "Знарок - консультант по всем сборным, но он может работать параллельно в клубе"

Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что консультант сборных России Олег Знарок может совмещать новую должность с работой в клубах. Сегодня было объявлено, что бывший главный тренер мужской сборной будет консультировать все сборные России, включая юниорские и женские. В качестве главного тренера национальной команды Знарок привел сборную к золоту ЧМ-2014 и Олимпиады-2018.

- Это консультант по всем сборным, поскольку его опыт очень важен. У него есть контракт с федерацией, но он может где-то работать параллельно, если захочет, - цитирует ТАСС Третьяка. - Мы сразу предложили ему стать консультантом. Он сказал, что немножко отдохнет и приступит к работе. Практически все тренеры сборной - это те, кто с ним работал на Олимпийских играх. Состав тренерского штаба ему известен, опыт у него большой, и Знарок будет с ними налаживать отношения в плане хоккея.

Олег Знарок с клубами выиграл три Кубка Гагарина - два (в 2012 и 2013 году) с московским "Динамо", и один (в 2017 году) со СКА.