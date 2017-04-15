Владислав Третьяк: "Зарипову нужно забивать, а не о балете говорить"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что нападающему магнитогорского "Металлурга" Данису Зарипову стоит воздержаться от критики судейства. После удаления в матче финала Кубка Гагарина против СКА (2:3, 1-3) форвард назвал происходящее на льду "балетом".

– Вадим Шипачев был без шайбы, Зарипову нельзя было его бить, это чистые две минуты, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Претензии "Магнитки" – это нормально, у всех всегда бывают претензии, это же хоккей. Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать. А по победному голу вопросов нет, судьям мы доверяем.

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