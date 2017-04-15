Владислав Третьяк: "Зарипову нужно забивать, а не о балете говорить"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что нападающему магнитогорского "Металлурга" Данису Зарипову стоит воздержаться от критики судейства. После удаления в матче финала Кубка Гагарина против СКА (2:3, 1-3) форвард назвал происходящее на льду "балетом".
– Вадим Шипачев был без шайбы, Зарипову нельзя было его бить, это чистые две минуты, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Претензии "Магнитки" – это нормально, у всех всегда бывают претензии, это же хоккей. Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать. А по победному голу вопросов нет, судьям мы доверяем.
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Илья Воробьев - арбитру: "Отдай им кубок, б***" (18+)
Azm
Третьяк, вы на плаву только благодаря былым заслугам! Как бывший вратарь - вы гордость страны, как чиновник - вы абсолютный нуль. Ваш номер 20! И не позорьте его своими высказываниями.
13:34
морпех
Я не болельщик ни одного из 2 - ух клубов,мне пофиг ,кто выиграет этот кубок,однако,развалины КХЛ прямо показали в плане ни одного критического коммента от специалистов,что доживает наш век хоккей...скоро превратится в унылое.....как РФПЛ
13:21
морпех
Бить - да,нельзя!Но он не бил !Сам не терплю спортсменов,которые не играют,а спорят с кем - то!Но удаления здесь не было!
13:19
unfan
Если не засчитывать такие шайбы как 3я у СКА, то это не хоккей. Меньше секунды прошло после попадания в шлем и шайбой, так что чистый гол. А по удалению: не помешай зарипов шипачёву, вполне возможно, что атака закончилась бы голом и что бы потом все кричали? И не преувеличивайте первую пятёрку ММГ, с равным соперником мы видим их уровень... Всё закономерно: у ска 4 пятёрки могут давить, а у ММГ только полторы и люди не железные играть через смену, при том что им уже далеко за 30.
13:19
частокол правды
Все легли под питерскую ОПГ!Третьяк занимался бы лучше тем куда своего внука пристроить,так как российским хоккем он давно не занимается!Если бы на Зарипове давли ТАКИЕудаления как им впаяли с Мозякиным -за "неосторожную" игру-они уже полную авоську накидали бы!Их с ног сбивают ,в затылок локтями бьют,в лицо кулаками суют,в спину сзади бьют-свисток молчит,а нам пытаются представить , что СКА закрыл первую пятерку ММг-потом что будут говорить когда ,как всегда,не смогут закрыть четвертую сборной Канады -непонятно!
13:02
Джон....Сильвер
Третьяк был великим вратарем, это бесспорно. Но, сейчас он типичный российский функционер, от которого толку никакого! Данис - пашет достаточно и забивает много, поэтому критики его пусть пасть закроют! А вам, Владислав Александрович стоит больше хоккеем заниматься и проблемы решать, коих в нашем хоккее все больше и больше. Для начала займитесь Fair Play, той же КХЛ явно ее не хватает! Вам меньше надо по заграницам таскаться с супругой и устраивать тусовки с толстосумами по ресторанам! Особенно по армянским ресторанам города Юрмала! Я знаю, о чем пишу и вы тоже!
12:58
Помпей
Veteran 65 Сколько шайб в серии забросил Зарипов?Правильно НОЛЬ,а где хвалёный Мозякин?Судьи ему мешали забить при выходе один на один,а Сёмину тоже судьи мешали забить в пустой угол и наверное судьи помешали перебросать соперника по броскам,а разница бросков по воротам в три раза больше и не у Магнитогорска!
12:51
Veteran 65
Третьяку нас..ть на все проблемы коррупции в хоккее.Ему бы своё кресло сохранить.А гнать в шею давно бы надо.
12:40
Помпей
sportbeer Для пользы погугли кто такой этот дворкович и его жена и чем они занимались!ПриХВАТИзацией,так что чья бы свинья кричала,а его бы молчала!На таких как он клеймо негде ставить,ВОРЮГА.
12:39
sportbeer
Дак не только ведь Зарипов критикует, а что он Дворкович не говорит, чтобы занимался своим делом, а не судей критиковал.
12:34
Kent....
Да позорище а не хоккей у нас,посмотрите как играют в нхл,там такие удаления не дают,а у нас болет а не хоккей,а патом мы плаваем почему нас так судят на мире и на чемпионате
12:17
RobertH
А Владиславу Александровичу давноооо! пора устройством хоккея заняться,а не рассуждать так типа немного в пользу админресурса.
12:13