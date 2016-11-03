Владислав Третьяк: "Я не против легионеров, но только такого уровня, как Яромир Ягр"

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался за привлечение качественных легионеров в КХЛ. В то же время он отметил, что выступает против появления в лиге таких "бойцов", которые раньше были в "Витязе".

– Я не против легионеров, но таких, как Яромир Ягр, – сказал в эфире радиостанции "Спорт ФМ" Третьяк. – С него можно брать пример – отдача и как он играет. А в "Витязь" пришли три бойца и колотят всех. Чего брать? У нас кулачный бой идет? Я этого не понимаю.