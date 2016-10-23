Владислав Третьяк: "Во Владивостоке есть все условия для проведения предолимпийского сбора"

Президент ФХР Владислав Третьяк, посетивший матч регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" – "Трактор" (0:1) отметил, что руководство Приморского края и федерация рассматривают возможность проведения во Владивостоке подготовительного сбора национальной команды перед Олимпийскими играми-2018 в Пхенчхане. Трехкратный олимпийский чемпион также подчеркнул, что он радуется каждой новой хоккейной арене, как рождению своего ребенка.

– Идея проведения во Владивостоке подготовительного сбора национальной команды перед Играми-2018 – очень привлекательная, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Третьяка. – Мы сейчас выбираем то место, которое было бы самым удобным для наших хоккеистов. И по временному поясу, и по длительности перелета в столицу Игр-2018. В принципе, здесь есть все условия. Вчера мы с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским посмотрели два катка в Уссурийске. Я знаю, что будут построены еще пять. Хотелось бы выразить благодарность от ветеранов хоккея и от ФХР. Каждому катку я радуюсь, как каждому своему ребенку. Отрадно, что на Дальнем Востоке хоккей действительно прижился и развивается.